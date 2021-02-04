بسبب تماسيح النيل.. بدرية طلبة: أنا عايزة أخلف.. فيديو

وقالت بدرية فى لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربى": "إن مشاركتها فى الفيلم مع هذه المجموعة من النجوم الكوميديانات امر ايجابى خاصة ان العمل مليء بالأحداث المختلفة.
وأضافت بدرية: "لا ارغب في كشف كافة تفاصيل الدور ولكن كل ما يمكن قوله هو ان دورى سيدة ترغب فى الانجاب فقط وليس لها علاقة بحالات النصب التى يشهدها العمل".
وظهر مع الفنانة بدرية طلبة في الفيديو الفنان الكوميدي محمد ثروت الذى يقدم شخصية نصاب في العمل.
ويشارك في بطولة فيلك "تماسيح النيل" كل من مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وبدرية طلبة ومحمد ثروت وويزو والفيلم اخراج سامح عبد العزيز.
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