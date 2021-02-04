إيهاب فهمى: فيلم "في عز الضهر" لمينا مسعود سيخلد في ذاكرة السينما المصرية

وقال إيهاب فهمى، في تصريحاته أن فيلم "في عز الضهر" سيخلد في ذاكرة السينما المصرية خاصة أن قصته جديدة ومختلفة وتقدم لأول مرة، كما أننى أقدم شخصية مفاجأة للجمهور مشيرا أنه سعيد بكل فريق العمل ويتمنى أن يخرج بشكل يليق بالسينما.

فيلم "في عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود في مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.