وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله عن بعض المواقف الصعبة والغريبة التى تعرضت لها خلال تقديم برنامجها على إذاعة "ميجا اف ام" على الهواء والتي كان يتطلب منها الاستمرار وعدم قطع الهواء.

وقالت دنيا في لقاء مع برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الفنان ادوارد : اننا نتعرض لبعض المواقف الصعبة ولكن الجمهور ليس له علاقة بما يحدث لنا ولعل من ابرز هذه المواقف الصعبة وفاة عمى وكنت وقتها على الهواء ولكن يستطيعوا أن يصلوا لى ولكن بعد الانتهاء من البرنامج تواصلت معهم.

واضافت دنيا : من المواقف المؤلمة أيضا والانسامية التى تعرضت لها اثناء ولادة صديقتى وزميلتى لينا والتى كانت حالتها خطيرة وكذلك المولود وبرغم من تاثرى الشديد بهذا الامر الا ان كان من الطرورى ان اتظاهر بالتماسك على الهواء ولا يبدو على اى علامات من الحزن وكنت فى الفاصل انهار فى البكاء ثم اعود الى الهواء على طبيعتى.