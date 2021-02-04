وقالت دنيا في لقاء مع برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الفنان ادوارد : اننا نتعرض لبعض المواقف الصعبة ولكن الجمهور ليس له علاقة بما يحدث لنا ولعل من ابرز هذه المواقف الصعبة وفاة عمى وكنت وقتها على الهواء ولكن يستطيعوا أن يصلوا لى ولكن بعد الانتهاء من البرنامج تواصلت معهم.
واضافت دنيا : من المواقف المؤلمة أيضا والانسامية التى تعرضت لها اثناء ولادة صديقتى وزميلتى لينا والتى كانت حالتها خطيرة وكذلك المولود وبرغم من تاثرى الشديد بهذا الامر الا ان كان من الطرورى ان اتظاهر بالتماسك على الهواء ولا يبدو على اى علامات من الحزن وكنت فى الفاصل انهار فى البكاء ثم اعود الى الهواء على طبيعتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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