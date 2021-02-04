أمينة خليل تروج لمسلسها "ليه لأ" على mbc مصر

نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهر في الصورة البوستر الدعائي لمسلسها: "ليه لا" و كانت تروج له لبدء أولى حلقاته يوم الاحد على قناة mbc مصر بعد ان كان يعرض على منصة " شاهد".

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وكتبت معلقة :" اللي قادرة راجعة على mbc مصر ".

يذكر أن‪ ‬أمينة خليل، أعربت عن سعادتها بدورها في فيلم حظر تجول، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بيننا وهو المطلوب في اللقاء الأول دراميا‪.‬

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصناع فيلم حظر تجول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.