نضال الشافعي رجل أعمال امام حنان مطاوع في "ورد" رمضان 2021

حيث يجسد "الشافعي" ضمن أحداث المسلسل "ورد" شخصية رجل أعمال يدخل في عدد من الصراعات داخل العمل الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما أنه يدخل في قصة حب مع حنان مطاوع.

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.