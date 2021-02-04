ادوارد لـ"دوت الخليج الفني": لؤلؤ احسن دور عملته في حياتي.. وكل الناس بتتمني مجدي هلال

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم ادوارد، عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "لؤلؤ" وأكد أن كل متابعي العمل يتمني شخصية مجدي هلال في حياتهم.

وأضاف ادوارد، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قائلا: "أنا اتخضيت من الرسايل والإقبال علي مجدي هلال ورسائل من الوطن العربي ورسائل صوتية ناس بتعيط من كندا وامريكا ناس كتير نفسها ف صديق زي مجدي انا عن نفسي اتمني اقابل حد زي مجدي هلال".

وتابع قائلا: "دوري ف لؤلؤ احسن دور عملته في حياتي من حيث الشخصية والأحداث والمساحة ولسة في مفاجآت تريند خلال الفترة الجاية".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مي عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى.

والمسلسل قصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.