في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمود أبو زيد

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمود أبو زيد، والذى قدم العديد من الاعمال الكوميدية مع الفنان محمد صبحى والتى تظل محفورة فى تاريخ المسرح والدراما.

ونرصد ابرز المعلومات الفنان الراحل فى هذا التقرير.

كانت بدايته مسرحية من خلال أعمال مثل: (لوكاندة الفردوس) 1964، (حلمك يا شيخ علام) 1965، (أنا فين وانتي فين) 1970.

كما شارك بأدوار صغيرة في عدة أفلام سينمائية في تلك الفترة مثل: (30 يوم في السجن) 1966، (لصوص لكن ظرفاء) 1968.

عمل في فرقة الفنان (محمد صبحي) وشاركه في عدة عروض مسرحية مثل: (وجة نظر) 1989، (ماما أمريكا) 1998، (سكة السلامة 2000)، و(لعبة الست) عام 2000.

كما شاركه في عدة مسلسلات تليفزيونية مثل: (يوميات ونيس) (ستة أجزاء 1994: 2009)، (فارس بلا جواد) 2002، (أنا وهؤلاء) 2005، (عايش في الغيبوبة) 2006، و(رجل غني فقير جدًا) 2007.

في مرحلة السينما الكوميدية في بداية الألفية الثالثة، شارك أبوزيد في عدة أفلام للنجوم الشباب مثل: (ميدو مشاكل) 2003، (على سبايسي) 2005، (كدة رضا) 2007، .. وغيرها.

توفى محمود أبو زيد بعد فترة مرض قصيرة في 29 يوليو 2013.