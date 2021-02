Advertisements



طرح رسميا الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجمة الهندية برانيتي شوبرا، المقرر طرحه بعنوان The Girl On The Train.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الفيلم الجديد لبرانيتي شوبرا، يمثل احدث تعاون لها مع المخرج Ribhu Dasgupta.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم رسميا للعرض عبر منصة نتفليكس، بحلول يوم 26 من فبراير الجاري.