نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.
وظهر في الصورة البوستر الدعائي لمسلسها: "ليه لا" و كانت تروج له لبدء أولى حلقاته يوم الاحد على قناة mbc مصر بعد ان كان يعرض على منصة " شاهد".
نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.
وظهر فى الصورة برفقة الفنان احمد سعد و هو يشوق جمهوره لاحدث الاعمال التى تجمعهما سويا.
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.
وظهرت فى الصورة بظهرها مرتدية فستان ابيض من صورها لاحدى المجلات المشهورة.
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتظهر رانيا في صورة نادرة لها برفقة والدها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة.
نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وحرصت صابرين علي الترويج لفيلمها الجديد "الإنس والنمس", من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. فيفي عبده تظهر في أشهر المجلات.. محمد الشرنوبى يشوق متابعيه لأحدث أعماله برفقة أحمد سعد.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لوالديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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