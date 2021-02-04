بلقيس ترد على اتهامها بتقليد محمد رمضان وتايلور سويفت في كليبها "حالة جديدة".. بالفيديو

بلقيس كشفت كواليس جديدة عن ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وتحدثت عن الجدل والضجة الكبيرة التي أثيرت على فيديو كليب الأغنية، والتي طرحتها منذ أيام.

بلقيس تكشف كواليس ألبومها الجديد "حالة جديدة"

وكشفت بلقيس عدة كواليس من فترة تحضير ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وكذلك كواليس تصوير الكليب، في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ"، وقالت إنها صورت الكليب في مدينة دبي، واستعانت بالمخرج حسام الحسيني بسبب إعجابها بأعماله السابقة، وقالت إن فكرة عمل مؤتمر صحفي افتراضي بتقنية 3D للاحتفال مع جمهورها، جاءت بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الحقيقي بسبب أزمة كورونا، ولكنها أصرت على الاحتفال مع الجمهور لكونه الألبوم الرابع لها بعد فترة غياب.

بلقيس ترد على اتهامها بتقليد محمد رمضان

وردت بلقيس على اتهامات تقليدها كليبات محمد رمضان، وكذلك تقليد تايلور سويفت في بعض لقطات الدعاية للالبوم، وقالت إنها لم ترى ذلك الجزء من تعليقات الجمهور، ولا ترى أن هناك تشابه بينها وبين محمد رمضان، ولكنها استعانت بنفس المخرج لأنها رأت أعمال سابقة له وأعجبتها، وهذا أمر طبيعي في العمل الفني، وأشارت إلى أنها لم ترى اللقطة المتشابهة من الكليب مع تايلور سويفت قبل تنفيذها، وتحدثت مع فرق عملها في هذا الأمر وأكدوا أنهم لم يلاحظوا التشابه أيضاً قبل التنفيذ.

بلقيس تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد

وأشارت بلقيس إلى إنها تستمتع إلى الأغاني الغربية أكثر من العربية، وتعتبر نفسها من جمهور البوب الكوري وغيرهم، لذلك فمن الطبيعي أن تتأثر بموسيقاهم وكليباتهم، مثل ما يحدث في العالم كله من تأثر بما يقدم في البوب الكوري، مثل الألوان الزاهية والاستعراضات وغيرها، وقالت إنها تحب الاستعراضات وقدمت من قبل مسرح غنائي وترى أنه بيتها، ولا تمانع في تقديم أعمال مشابهة مثل الفوازير مثلاً أو غيرها.

وكانت بلقيس فتحي قد بدأت طرح أغاني ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وبدأته بطرح أغنية "حالة جديدة" في فيديو كليب مع مغنية الراب كوين جي، وكشفت عن تحضيرها لأغاني عربية متنوعة في الألبوم، وتقديم عدة لهجات من بينها اللهجة اللبنانية والمصرية وغيرها.