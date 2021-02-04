سالي عبد السلام تبكي على الهواء وتحكي معاناتها بعد فشل مشروع زواجها.. بالفيديو

سالي عبد السلام، الإعلامية المصرية، أثرت في جمهورها اليوم بعدما كشفت عن قصة فشل مشروع زواجها في اللحظات الأخيرة قبل الزفاف، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن الأمر على الهواء.

سالي عبد السلام تبكي بعد فشل مشروع زفافها

وتحدثت الإعلامية سالي عبد السلام عن قصة حقيقة مؤثرة في حياتها، وذلك بمناسبة تقديمها برنامج بعنوان "قصة حقيقية" على التلفزيون المصري، وقالت إنها لن تخجل أن تقول إنها كانت تحضر إلى الاستديو والتصوير وهي تبكي، وذلك بسبب تأثرها من فشل مشروع زواجها وزفافها، والذي كان من المقرر ان يقام في نهاية الشهر الجاري.

سالي عبد السلام تحكي قصة فشل مشروع زواجها

وقالت سالي عبد السلام إن ما حدث هذه المرة أنها تمنت الأمر، ومنت نفسها بعقد قرانها والزواج ولكن لم يحدث نصيب وانتهى الأمر، وأضافت إن اختيارها لم يكن خطأ لأنها لم تختر من الأساس، وأنها وجدت نفسها في قصة اختارتها على أساس السكينة والمودة والرحمة، وأشارت إلى أن سبب فشل القصة هو أن أغلب ما تعرفهم لا يتحملون المسئولية ووصفتهم بـ"بعدم الرجال" ولا يستحقون، ولم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن القصة وبكت على الهواء.

سالي عبد السلام تكشف معاناتها:"كنت بحضر التصوير معيطة"

وعبرت سالي عبد السلام عن فخرها للعمل في التلفزيون المصري، والذي ظهر به عمالقة الإعلام، واعتبرت ذلك تعويضاً عن ما حدث لها في حياتها، وأضافت:" الحمد لله يا رب يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده.. الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليا نفسي.. بس أنت عوضتني يا الله.."، وأشارت إلى أن قصص الجمهور في البرنامج ورسائل دعمهم لها كانت السبب في حكيها للقصة في البرنامج.

وكانت سالي عبد السلام قد واجهت عدة شائعات حول زواجها في السنوات الأخيرة، وكانت آخرها شائعة ارتباطها بالفنان أحمد عز، بعدما ظهرت معه في أحد عروض أفلامه الخاصة منذ عامين، ولكنها نفت سريعاً وقالت إنهما أصدقاء فقط، ووعدت الجمهور بالإعلان عن زواجها في حال حدوثه.