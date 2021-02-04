عشاء خاص في منزل نادية الجندي يجمعها بطليقها وزينة ونجوم الفن.. بالصور

نادية الجندي خطفت الأنظار في احدث ظهور لها في وليمة عشاء خاصة في منزلها والتي جمعت بها عدد من أصدقائها من الوسط الفني بجانب زوجها السابق المنتج محمد مختار.

نادية الجندي في أحدث ظهور مع زوجها السابق

ونشرت الفنانة نادية الجندي صوراً من وليمة العشاء في منزلها، والتي جمعت عدد من أصدقائها من الوسط الفني، بالإضافة إلى زوجها السابق محمد مختار، وعلقت نادية الجندي على صورها قائلة:" حفل عشاء بسيط في منزلي، يجمع أعز الأصدقاء والأهل والأحباب.. نورتوني وشرفتوني ودائما متجمعين علي خير وحب وبحبكم كلكم".

وكشفت صور العشاء في منزل نادية الجندي، عن علاقتها القوية بطليقها محمد مختار رغم الانفصال، ولا تعتبر تلك المناسبة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي سواء مناسبات فنية أو اجتماعية، والتي تسببت في خروج شائعات حول عودتهما بعد ما يقارب 20 عام من الانفصال، ونفت نادية الجندي عودتها إليه وأكدت على استمرار صداقتهما فقط، ووصفته بأخيها ورفيق مشوارها الفني وشريك نجاحها بعدما انتج معظم أفلامها واستمر في العمل معها بعد الانفصال.

نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد زينة

وظهرت نادية الجندي في الصور أيضاً مع عدد من أصدقائها الفنانين ومنهم الفنانة لبلبة وزينة والإعلامية شيريهان أبو الحسن وهاني شاكر والمخرج عمر زهران وغيرهم من أصدقائها، وكشفت في تعليقها عن افتقادها لصديقتها الفنانة سمية الخشاب في وليمة العشاء، وذلك بسبب تواجدها في دبي هذه الأيام، واحتفلوا بعيد ميلاد زينة والذي تزامن مع وليمة العشاء التي جمعتها بنادية الجندي وأصدقائهم.

أعمال نادية الجندي الفنية

وتفرغت الفنانة نادية الجندي في الفترة الأخيرة لاسترجاع ذكرياتها الفنية على انستقرام، ونشرت عدة صور من أفلامها القديمة، وكان آخر ظهور فني لها في برنامج "إنت مين" والذي يقدمه سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي على mbc، بالإضافة إلى تقديمها مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضي مع هالة فاخر وسميحة أيوب وعدد من النجوم، في حين لم تكشف بعد عن أعمالها الفنية القادمة.