نوال الزغبي تشوق الجمهور ببرومو كليبها الجديد "عقلي وقف" وهذا موعد طرحه

نوال الزغبي انضمت إلى منافسة أغاني 2021، وكشفت عن عملها الغنائي الجديد "عقلي وقف"، وشوقت الجمهور ببرومو الأغنية وكشفت موعد طرحها.

نوال الزغبي تعلن عن كليبها الجديد "عقلي وقف"

وشوقت الفنانة نوال الزغبي الجمهور لأول أعمالها الغنائية في 2021، ونشرت بوستر كليب أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، قبل أن تطرح برومو للأغنية، والتي تصدرت بسببها تريند موقع تويتر، بسبب الأجواء الراقصة في الأغنية والتي ظهرت من المقطع القصير الذي طرحته، بالإضافة إلى صورة البوستر والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

نوال الزغبي تكشف موعد طرح أغنيتها "عقلي وقف"

وكشفت شركة روتانا عن موعد طرح فيديو كليب "عقلي وقف" لنوال الزغبي، وذكرت في تغريدة على تويتر:" أضغطوا Set Reminder لكي يصلكم فيديو كليب عقلي وقف للنجمة الذهبية نوال الزغبي عند طرحه غداً الساعة ٧ مساءً بتوقيت السعودية"، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وانتهت نوال الزغبي من تصوير الكليب في لبنان في الفترة الأخيرة.

نوال الزغبي تنضم إلى المنافسة الغنائية في 2021

وانضمت نوال الزغبي إلى المنافسة الغنائية في بداية 2021، بعد إعلانها عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة، وذلك بعد طرح عدد من النجوم لألبوماتهم وأعمالهم الغنائية وأبرزهم الفنانة أحلام التي طرحت ألبومها "فدوة عيونك"، والفنانة بلقيس التي طرحت كليب "حالة جديدة" من ألبومها الجديد، ومن المتوقع ان يطرح عدد آخر من النجوم لأعمالهم الغنائية في الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة نوال الزغبي قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد أنباء إصابتها بفيروس كورونا بعد حلولها ضيفة على برنامج "غني مع فايز"، والذي شهد عدة إصابات من بينها إصابة مقدم البرنامج الفنان فايز السعيد بالفيروس، ونفت نوال إصابتها وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وحسمت الجدل حول تصريحاتها عن رفضها تلقي لقاح كورونا، وقالت في تغريدة لها:" كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بدو! اللي بقصده انوا بعض الناس اللي اخدت الvaccine مفتكرين انن ما رح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا انو الvaccine ما بيسوى! اما بالنسبة لإلي ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية".