تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لحورية فرغلي.. تجري جراحة على مرحلتين

حورية فرغلي أثارت قلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد بدء رحلة علاجها في أمريكا، وتضاربت الأخبار حول حالتها الصحية بسبب عدم الكشف عن التطورات الأخيرة وتداول عدة شائعات حولها ومنها شائعة وفاتها بعد خضوعها للجراحة.

حورية فرغلي على جهاز التنفس قبل العملية الجراحية

وسيطر الغموض حول الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد بدء رحلة علاجها في أمريكا، وتداولت أخبار حول خضوعها للعملية أمس، بالإضافة إلى شائعات حول تدهور حالتها الصحية ووفاتها، والتي نفاها عدد من المقربين منها وكذلك نقابة الممثلين، قبل أن تكشف تفاصيل جديدة عن حالتها ومنها استمرارها داخل المستشفى وعدم خضوعها للعملية الجراحية الرئيسية في أنفها حتى الآن.

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

وذكر برنامج "إي تي بالعربي" نقلاً عن مرافقين لحورية فرغلي في المستشفى بأمريكا، إنها مازالت على جهاز الأكسجين استعداداً للخضوع للعملية الجراحية الأولى اليوم الخميس، وذكرت المصادر إن حورية فرغلي لم تجر الجراحة أمس على عكس ما تردد، وأنها فقط تواجدت في المستشفى للخضوع للإجراءات الروتينية والاستعداد للعملية ومنها وضعها على جهاز الأكسجين.

وكشفت المصادر أن العملية الجراحية التي ستجرى لحورية فرغلي ستتم على مرحلتين، الأولى اليوم والتي ستستغرق ما يقارب 9 ساعات، والعملية الثانية ستجرى بعد 20 يوم، ومن التفاصيل الطبية في حالة حورية فرغلي والتي كشفتها المصادر، إنها ستحتاج لإجراء عملية في القفص الصدري بجانب العملية الجراحية في الأنف، ويتواجد في العملية عدد من الأطباء المتخصصين في الأنف والصدر بسبب العملية الدقيقة التي تحتاجها حورية لمعالجة أنفها.

حورية فرغلي تثير قلق الجمهور

وكانت حورية فرغلي قد أثارت قلق الجمهور طوال الفترة الماضية، بداية من تصريحاتها حول شعورها بالوحدة ومعاناتها النفسية بسبب عدم سؤال الوسط الفني عنها وتجاهلها، بالإضافة إلى معاناتها الصحية بسبب الكسر في أنفها والذي سبب لها عدة مضاعفات ومنعها من التنفس والشم بالإضافة إلى تشوه أنفها بعد عدة جراحات فاشلة، وهو الأمر الذي أثر عليها نفسياً بسبب تعرضها للتنمر، قبل أن يزيد القلق بعدم كشفها عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها لأمريكا، حيث أكد عدد من أصدقائها عن عدم تواصلهم معها بعد دخولها المستشفى ولا يعرفون تطورات العملية الجراحية حتى الآن.