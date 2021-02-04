فى عيد ميلاد زينة.. قصة خلافها مع أحمد عز وزوجة تامر حسنى

تحتفل الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ 44 عاما وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديدا من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها: فيلم "بنتين من مصر" و"أرض الخوف".

وتعرضت زينة للعديد من الأزمات فى حياتها ولكن تظل أزمتها مع أحمد عز وإثبات نسب طفليها الأكثر تأثيرا فى حياتها.

حلت الفنانة زينة، الأيام الماضية ضيفة على برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC، وتحدثت زينة، عن أزمتها وقالت إن السبع سنوات الماضية شعرت وكأنها دخلت مغارة ورغم كون تلك المغارة مليئة بالألماس إلا أنها حاولت أن تخرج منها، "لما خرجت لقيت التتار في وشي، أنا اتحاربت لمدة 7 سنوات من كل ناحية، ومن كل حتة، حياة صعبة أوي، كنت ماشية بطولي وشايلة على ظهري كتير".

وأضافت زينة، أنها لم تسمح لنفسها بالحديث عن زواجها بالفنان أحمد عز، أو الحديث عن خصوصيتها على الهواء أمام العلن، وكانت تتلقى الصدمات والظلم بكل صمت: "أنا شخصية مش مهمة، وحياتي ومشاكلي تخصني أنا، لا طلعت معاك يا عمرو قولت الحقوني ولا هاتولي حقي".

وأضافت: "أنا بحترم نفسي جدا ونفسي غالية وعزيزة وعندي كرامة مش بقبل حد يجرحني وبعدين مش بقبل أني أكون تقيلة على حد".

وتابعت باكية: "أنا من كتر الزعل كنت بخاف أنام ومقومش، بخاف عشان عندي ولاد، مش بقدر أتخيل إني بعيدة عنهم، شوفت أيام صعبة أوي ومشتكتت، أنا اللي كان بيتقال كان وحش أوي مش يخصني من قريب أو بعيد، أنا اتجوزت أحمد عز يوم 15 يونيو 2012 زواج في حفلة كبيرة في بيت أختي زوج أختي وحضرها ناس كتير أصحابنا".

كشفت الفنانة زينة، سر اختفائها عن الظهور الإعلامي في الفترات الماضية، حيث قالت: "أنا مبعرفش أمثل أو أكذب في البرامج عشان كده ظهوري كان بيخسرني مش بيكسبني"، موضحة أن ظهورها تليفزيونيا ضايق الكثير منها: "الناس قالت مالها بتضحك كده ليه، مالها بتقول كلام وحش عن أصحابها، فلاقيت نفسي عمالة أخسر وأنا لسه بقول يا هادي".

وأضافت أنها لم تستطع مجاراة الوضع لذلك توقفت عن الظهور في الإعلام، مستطردة: "الناس قالتلي متقوليش الصراحة، ولو مش بتحبي حد متقوليش عليه، قولي كل أصحابي حلوين وكل زملاتي حلوين".

وتابعت: "كل الناس قالولي عيبك الصراحة، وأني بفهم الناس غلط لأني بحس إنهم طيبين".

وصرحت زينة، إنها حاليًا تدرس بكلية الحقوق في السنة الثالثة لها، وتعمدت أن تدرس في تلك الكلية بسبب المشاكل التي واجهتها في المحاكم مع والد أطفالها النجم أحمد عز.

وقالت زينة، «أنا أخدت حقي، وبطلب من الجمهور ميشغلش نفسه بقضيتي، والقانون في مصر محترم».

ومن بين الأزمات التى مرت بها أيضا زينة مع زوجة تامر حسنى المطربة بسمة بوسيل التى أثارت حالة من الجدل الكبير بعد تلميحها عن الفنانة التي تسببت في حدوث توتر العلاقة كثيرًا بينها وبين زوجها، أثناء الفترة التي وجدت فيه حالة من الجدل حول انفصالهما، وهذا جاء بمساعدة من صديقتها المحامية رشا درويش وهذا الأمر هو الذي جعل الكثيرون يكشفون عن هوية الفنانة وهي زينة.

يذكر أيضًا أن الفنانة زينة كانت قد صرحت من خلال اتصال هاتفي لها في برنامج ET بالعربي، وحملت نبرتها الهجوم كثيرًا على زوجة الفنان تامر حسني، وهذا بسبب حديثها عن انفصالها عن زوجها سابقًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.