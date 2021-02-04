عمرو وهبه يكشف ل"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهته خلال تصوير "في بيتنا رو

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أحمد جودة - القاهرة - حقق عمرو وهبه نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيده لشخصية الروبت "لذيذ"، وأشاد الجميع بدوره في المسلسل، وأنه كان فاكهه العمل، أقنع الجمهور بأنه إنسان آلي من خلال آدائه العالي وتعبيرات وجهه الثابته، وحركته وطريقة كلامه، وكانت خفة دمه شئ أساسي في خطف قلوب الجماهير وتلقائيته في رد الفعل، استخدم رواد التواصل الاجتماعي كلماته الشهيرة في المسلسل مثل "أوكيه"، "أنا بني آدم عادي خالص"، "باي باي يابت" وغيرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن سعادتهم بوجوده في المسلسل، فهو إضافة لأي عمل.

التقى " الفجر الفني " مع عمرو وهبه، في حوار خاص وتحدث معنا عن كيف استعد لتجسد شخصية الروبوت "لذيذ"، الصعوبات التي واجهته لتجسد الشخصية، المواقف الكوميدية التي حدثت له آثناء التصوير، والأدوار التي يريد عملها.

أعرب الفنان عمرو وهبه، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسله الجديد "في بيتنا روبوت" وبالأخص شخصية لذيذ، التي تركت علامة في قلوب وعقول الجماهير وأحبوها كثيرًا.

وعن استعداده لتجسيد الدور قال: " الاستعداد كان متخلف في لذيذ، لأنه لم يكن له نموذج مسبق لأشاهده، لمعرفة تفاصيلها، فكنت أتدرب عليه وأخذ رأي الناس حتى وصلت إلى هذا الأداء، فالأستعداد كان مختلف ولا يوجد تاريخ للشخصية، وليس لديها أخوات أو أهل أو مستوى إجتماعي، ولا يوجد لديها "ريأكشنات" فكانت هذه صعوبتها".

وأما عن الصعوبات التي واجهته في الشخصية فقال:" الشخصية كوميدية، يجب أن تُضحك وفي جمل قصيرة، وليس لدّي أي وسيلة ضحك غير بالكلام، فطول الوقت كان يجب علّي أن تكون تعبيرات وجهي ثابته، حركتي محدودة بطريقة تشبه تحرك الإنسان الآلي، وكل شغلي رد فعل وليس فعل، ويتم طلب أشياء مني، ولا يوجد لدّي شكل يُضحك، وإذا تحركت إلى اليمين بسرعة معينة يجب علّي التحرك إلى ناحية اليسار بنفس السرعة، لأن حركات الروبوت ثابتة وغير متغيرة، وليس لدّي أي أداه غير أن الجمل تكون قصيرة وتُضَحك والكوميديا من الموقف".

وكشف عمرو عن المواقف الكوميدية، التي حدثت معه آثناء التصوير فقال:" شيماء عندما تضحك تخبر الجميع على الشئ الذي تضحك عليه، حتى يضحكوا معها، فدائمًا عندما كنت أقف بجانبها في مشاهد كثيرة، فكانت تضحك وأجدها تقوم بعمل إشارات لي وأسمع صوت ضحكها، فأعرف الشئ الذي تضحك عليه فنضحك جميعًا".

أما عن الادوار التي يريد تقديمها فقال عمرو:" حتى الآن، فأنا أسير في الطريق الصحيح في الأدوار التي تأتي لي، فيوجد لدّي أشياء جد وأشياء هزار، والفيلم المُنتظر عرضه "ماكو" فإنتهينا من تصويره، ولكن لم نعلم موعد عرضه، بسبب ظروب الكرونا، وهو دور جد وليس هزار، والحمد لله حتى الآن أحاول أن أقوم بعمل أدوار متنوعة إن شاء الله".

