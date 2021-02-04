محمد الشرنوبى يحيى حفل عيد الحب على مسرح الزمالك

يحيى المطرب محمد الشرنوبى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي احتفالا بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد كبير من أغانيه شرنوب

من ناحية أخرى وجه محمد الشرنوبى الذى يقدم شخصية "بودا" فى مسلسل "لؤلؤ" سؤالا إلى النجمة مى عمر "لؤلؤ"، فى وقت سابق حيث طالبها بالاعتراف بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستولى على أموالها.

كما نشرمؤخرا محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر، عددا من الصور من مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلا: "قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه! قوليلهم إني ماليش ذنب".

وتفاعلت الجماهير بعد خيانة بودا لـ لؤلؤ ضمن أحداث المسلسل، حيث علقت أحد المتابعات: "أنا كنت بحبك بس بعد حلقة النهاردة دى اتأكدت إنك ملكش أمان زى بقية الرجالة"، وغردت زينب: "خيانة غير متوقعة"، وعلقت أخرى: "طلعت متفق مع صحبتها".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.