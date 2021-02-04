ندى موسى عن مشاركتها في "بنت السلطان":"بحب روجينا جدًا وأحب أبقى جزء من نجاحها" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ندى موسى، تصوير مشاهدها فى مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، نانسي صلاح، حسن أبو الروس، من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

وقالت ندى موسى في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة شريرة تُدعى "غادة"، وهي من طبقة غنية وتعمل في شركة كبيرة، مُشيرًا إلى أنها تم ترشيحها للعمل في المسلسل من خلال المخرج أحمد شفيق.

وأضافت ندى موسى :"أستاذ أحمد شفيق كلمني وقالي عايزك في دور حلو، وأنا بحب روجينا جدًا وأحب أبقى جزء من نجاحها ونجاحنا كلنا، والدور حلو أوي، واحدة من الأبطال الرئيسية حدوتة حلوة ومختلفة ".

وفي سياق آخر، تشارك ندى موسى في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته: أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة.