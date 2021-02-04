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غدًا.. أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" ضيوف برنامج "معكم" لمنى الشاذلي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي غدًا في برنامجها" معكم"أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة"CBC".

ومن المقرر أن يتحدث المنتج هشام جمال وبطل العمل كواليس التصوير، وعن المصاعب التى واجهتهم، لاسيما أن العمل يعتبر الأول من نوعه الذي يُسلط الضوء على عالم الروبوتات.

كما سيتحدث أيضًا عن كيفية اختياره للأبطال، وعن الوقت الذي استغرقه للانتهاء من تصويره، وتتضمن تلك الحلقة فقرة أخرى مع أشهر لاعب شطرنج عربي، وهو الدكتور باسم أمين والذي اختير من بين أمهر 50 لاعب شطرنج حول العالم.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 20 حلقة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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