سينتيا خليفة تشارك في رمضان المقبل بـ"حرب أهلية" و"ضد الكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة في السباق الرمضاني المقبل من مسلسلي "حرب أهلية" ليسرا، و "ضد الكسر" لنيللي كريم.

مسلسل "حرب أهلية"هو اسم مؤقت للمسلسل، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.