محمد عز يلتقي بـ حمادة هلال في "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد عز على المشاركة في مسلسل "المداح"، وهو بطولة ا حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، أحمد بدير، حنان سليمان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، عايدة رياض، تيام مصطفى قمر، نضال الشافعي، ومن تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج شادي أبو شادي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في رمضان 2019، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.