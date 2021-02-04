بعد عرضه فى السينما.. نجوم "قبل الأربعين" يتحدثوا ل"دوت الخليج الفني" عن تجربتهم فى الفيلم وأسباب مشاركتهم فيه

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

وتحدث أبطال العمل من خلال بوابة "دوت الخليج الفني" عن تجربتهم فى "قبل الأربعين" وسبب حماسهم للمشاركة فيه:

_داليا مصطفى:

قالت داليا مصطفى ل"دوت الخليج الفني"، إنها رشحت للفيلم من خلال القائمين على العمل، عندما تحدثوا معها وأخبروها عن الدور وطبيعته، لافتة إنه ماجذبها للمشاركة في العمل.

وأضافت أن دورها في "قبل الأربعين"، جديد عليها ولم تقدمه من قبل، قائلة: "أقدم شخصية جديدة ستبهر الجميع حين رؤيتها، وهذا سر عودتي للساحة السينمائية من جديد.

وأشارت أن كواليس العمل كانت ممتعة جداً وتدور في جو من الألفة والمرح والبهجة والأخوة، بين فريق العمل بأجمعه، وإنها سعدت جداً بالعمل معاهم، مشيرة إلى أن الفيلم تدور فكرته في إطار رعب نفسى ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار إلى أنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث.

بسمة:

فيما كشفت بسمة ل"دوت الخليج الفني" عن أسباب مشاركتها فى "قبل الأربعين"، حيث قالت"فيلم "قبل الأربعين" تجربة جديدة ومختلفة لم أشارك فيها من قبل، وهذا ماحمسنى لخوض هذه التجربة الجديدة، ففكرة الفيلم مكتوبة بشكل مميز وشعرت أنه من ملموسات ثقافتنا الفرعونية، وأنا عائدة إلى التمثيل محتاجة أجرب أنواع جديدة ومختلفة لم أجربها من قبل".

وتابعت "أجسد دور طبيبة نفسية اسمها "سما"، وهى الطرف المساند للشاب "فريد" الذى يلعب دوره النجم الصاعد معتز هشام".

_محمد على رزق:

بينما أعرب الفنان محمد على رزق عن سعادته بالمشاركة فى فيلم"قبل الأربعين"، الذى يقع تحت إطار الرعب والاثارة والتشويق.

وقال محمد على رزق لـ"دوت الخليج الفنى"، أن من أسباب قبوله للمشاركة فى "قبل الأربعين"، هى الفكرة الجديدة للفيلم، فالفيلم يقع فى إطار التشويق والإثارة وهذا ما حمسه.

وأضاف أن أيضاً من أسباب قبولهم للدور، هو وجود المخرج معتز حسام فهو صديق قديم له، ويرى فيه أنه مخرج له مستقبل كبير، واصفاً إياه صاحب رؤية وشخصية وطموح.

_معتز هشام:

وقال هشام معتز فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج الفنى"، أنه تعاقد على الفيلم من خلال الشركة المنتجة للعمل، مشيراً إلى أن فكرة الفيلم الجديدة، ماحمسته لقبول الدور على الفور.

وأضاف "معتز"، أن شخصيته فى الفيلم مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل، معبرا عن ذلك قائلاً"حاولت أكون مختلف فيها واشتغلت على الشخصية كتير عشان متكنش زي الأدوار اللى قدمتها من قبل لأن الفيلم يقع فى إطار الرعب".

_مؤلف "قبل الأربعين":

وكشف أحمد عثمان ل"دوت الخليج الفني" عن فكرة الفيلم، حيث قال"الفكرة كانت لدى المنتج شادى صبرة فى البداية، واستعان بى لكى يتم تحويلها إلى عمل درامى واعتبرت هذه التجربة تحدي لي، لأن تقديم رعب فى مصر تحدي كبير والفكرة معتمدة على تراث مصر، وعندما يراها الجمهور يشعر أنها مرتبطة بنا".

وتابع"الفيلم تجربة مختلفة وجديدة، يخرج منه المشاهد بمشاعر نفسية مختلفة تماما، وكل ممثل وضع فى مكانة تمثيلية جديدة بالنسبة له، وأنا سعدت جداً بفريق العمل، حيث استطاع كل ممثل أن يخرج أفضل ماعنده".

مخرج "قبل الأربعين":

بينما اختتم المخرج معتز حسام الحوار بأنه يعتبر فيلم "قبل الأربعين" تجربة جديدة ومختلفة وأن الفيلم به العديد من المفاجآت من خلال أدوار بسمة وداليا مصطفى، متمنيا أن ينل الفيلم إعجاب الجمهور.