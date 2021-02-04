نادر أبوالليف يعلن عن وفاة صديقه "البغبغان" ويُعلق:"العزاء تلغرافيًا أو تليفونيًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان نادر أبوالليف، عن وفاة صديقه "البغبغان" الذي كان يعيش معه في منزله لمدة عشرة سنوات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب نادر أبوالليف منشورًا قال فيه :"الملك والدوام لله، توفى إلى رحمة الله تعالى، البغبغان بتاعي اللي كنت مربيه بقالي 10 سنين" .

وتابع نادر أبو الليف قائلاً:"البقاء لله والعزاء تلغرافيًا أو تليفونيًا أو رسالة، وربنا يصبرني على فراقه وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وفي سياق آخر، طرح الفنان نادر أبوالليف، مؤخرًا أغنية"عيب كده"وهي من كلمات الشاعر محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.