هند صبرى تنعى ضحايا الحادث الإرهابى فى تونس

حرصت النجمة التونسية هند صبرى على نعى ضحايا الحادث الإرهابى في تونس، من الجنود الذين توفوا أمس فى انفجار لغم أدى إلى انفجار عربة عسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" رسالة إلى كل من يرغبوا فى تهديد أمن تونس وإرهاب مواطنيها : " رحم الله شهداء الوطن من أفراد الأمن الذين غُدروا في عملية جبانة .. أيّامكم معدودة يا من تريدوننا أن نستسلم للواقع الصعب الذي دبّرتوه و خطّطتم له .. و لكن سوف نذكّركم قريبا بمن سيبقى و من سيمرّ".

وبحسب قناة العربية، انفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.

وأكدت السلطات التونسية، أن مسلحين تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتنظيم داعش يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر والرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم، أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.

وتجري قوات الأمن التونسية غالبا عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها، وقد نجحت في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على شنّ هجمات إرهابية في البلاد، بعد القضاء على أغلب وأبرز قادتها، فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.