محمد محيى يطرح أغنية انت .. 14 فبراير

قرّر الفنان محمد محيى طرح أغنيته الجديد "انت" يوم 14 فبراير الحالى بمناسبة عيد الحب وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

الاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.

وكان طرح الفنان محمد محيي، أغنيته الخامسة الجديدة "بعدنا" اليوم على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية من ألبومه الجديد "بتاع زمان".

أغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وكان محمد محيى قد طرح من قبل أربع أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.

تقول كلمات أغنية "بعدنا":

بعدنا .. بعدنا

في يوم ما اتواعدنا ... بعدنا

وليلة معادنا بإيدنا ..

كسرنا قلوبنا وإيدنا

شموعنا طفيتها دموعنا

ويومها .. وداعنا وجعنا

رجعنا ليوم ما ابتدينا

رضينا بألمنا..

بعدنا .. بعدنا