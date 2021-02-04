الليلة.. نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة نوال الزغبي الليلة لطرح أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادي حداد.

وقام الشاعر أحمد حسن راؤول بالترويج لتلك الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:" انتظروا اليوم أغنية المطربة نوال الزغبي عقلي وقف الساعة السادسة مساءً".

وفي سياق آخر، تعاون أحمد حسن راؤول مؤخرًا مع الكينج محمد منير في أغنية جديدة حملت اسم "باب الجمال"، وهي من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أكرم فاروق.