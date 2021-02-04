أحمد فهمي والليثي ينتهيان من تصوير «قارئة الفنجان» بعد 10 أيام

أوشك صناع مسلسل «قارئة الفنجان» على الانتهاء من تصوير أحداثه في لبنان، حيث لم يتبق سوى 10 أيام لنهاية التصوير، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
ويراهن مؤلف العمل السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.
ويواصل الفنانان أحمد فهمي ومحمود الليثي اللذان يمثلان مصر في المسلسل تصوير دورهما في لبنان حتى الآن وسيستمران حتى ختام تصوير، العمل الذي يجمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.
«قارئة الفنجان».. مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال "ابلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.
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