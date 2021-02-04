نبيل عيسى ينضم لفيلم "الجريمة" مع أحمد عز

تعاقد الفنان نبيل عيسى على بطولة فيلم "الجريمة"، الذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، وعرضه خلال العام الحالي.

الفيلم من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب وعدد كبير من النجوم.

على صعيد آخر، انضم نبيل عيسى لأبطال مسلسل "قصر النيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد مجدي، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إنتاج I productions وإخراج خالد مرعي.