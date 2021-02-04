يحل الفنان التونسي ظافر العابدين ضيفا على برنامج Its show time، الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة، مساء على قناة CBC.
يتحدث "ظافر" خلال اللقاء عن فيلمه الأخير "خط دم" وتجربته مع أدوار الرعب، فضلا عن مشاركاته في الدراما، وكيف اختلفت في نجاحها وشعبيتها عن السينما. كما يذكر أغرب المواقف التي حدثت له من المعجبين والمعجبات، ويكشف موقفه من الاعتزال.
يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.
كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.
يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظافر العابدين يكشف موقفه من الاعتزال في Its show time على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.