هيثم شاكر يعلن عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب هيثم شاكر، عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد يحمل عنوان"كنت غلطة" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا.

الأغنية تحمل عنوان "كنت غلطة" وهي من كلمات سارة سعيد، ولحن هيثم نبيل، ومن توزيع حسين النجار، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، والعمل الغنائي برعاية شركة

volcano

لمالكها دكتور ضياء جرار.

في سياق آخر يشارك هيثم نبيل، في عدد كبير من أغاني مسلسل"لؤلؤ" لمي عمر، وحققت الأغاني التي تم طرحها حتى الأن ضمن أحداث المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" ومواقع السوشيال ميديا

وينشر"دوت الخليج الفني" تفاصيل هذه الأغاني وهي:

1_"أقوى من الحياة" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

2_"أنا لؤلؤ" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

3_"مخبيالي إيه" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

4_"متسابة" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

5_"الصخرة" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

6_"فوبيا رجالة" من كلمات منصور محمد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

7_"أوسكار" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

8_"يا كراش" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

9_"بعد الوداع" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

10_"حبة حبة" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

11_"علي المزيكا" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

12_"شايفاك حبيبي" من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

13_"أخيرًا قالهالي" من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

14_"بسيطة الحياة" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

15_"بتاع مظاهر" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

ومن ناحية هيثم شاكر،طرح منذ عدة أشهر فيديو كليب جديد لأغنية"لحقتيني" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

أغنية"لحقتيني" من كلمات نادر عبدالله ألحان: محمد يحيي توزيع: أحمد ابراهيم مكساجماستر: محمد صقر.، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في اليونان مع المخرج العالمي يانيس ديموليتس، وهي ضمن أغاني ألبوم الأخير"معرفة قديمة".

ألبوم"معرفة قديمة" الذي تم طرحه منذ أغسطس الماضي، يضم 14 أغنية هم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، " لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة"، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، أحمد إبراهيم.