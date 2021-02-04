نفاذ تذاكر حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت النجمة أصالة، عبر خاصية"ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور"انستجرام" عن نفاذ تذاكر حفلها مع النجمة شيرين عبد الوهاب، بالامارات.

ومن المفترض أن يُقام على مسرح المجاز في الشرقة وذلك يوم الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري.

و يقدما كلا منهما لجميع الحاضرين باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة.

في سياق آخر

أعربت الفنانة أصالة مؤخرًا عن إعجابها الشديد يأغنية"شطبنا" للفنان رامي صبري،.

وكتبت أصالة في تعليقها على البرومو الدعائي الخاص بالأغنية عبر حساب رامي صبري على موقع "إنستجرام":"ألف مليار مبروك على الأغنية الرهيبة، وقريبًا هنغنيها في حفلة سوا، من كتر ما حبيتها وقت ما سمعتني إياها، مبروك يا فنان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك، مبروك أخي ورفيقي الغالي".

ومن جانبه، قام رامي صبري بالرد عليها قائلًا:"الله يباركلك يا حببتي، هانغنيها سوا أكيد".

"شطبنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

