بوسى شلبى تحيى ذكرى رحيل نادية لطفى برفقة أحفادها.. شاهد

استعادت الإعلامية بوسى شلبى ذكريات الراحلة نادية لطفى من أمام قبرها.

ونشرت بوسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عدة صور برفقة أحفاد الراحلة نادية لطفى، وهم يتلون الفاتحة أمام القبر وعلقت قائلة: "اليوم أحفاد الغالية نادية لطفي ياسمين وسلمى أحيوا ذكراها في مدافن الأسرة شاركونا الدعاء في الذكرى الأولى #نادية_لطفي".

وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى ذاكرة السينما.

