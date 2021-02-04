فوز المسلسل السعودي "الميراث" بجائزة أفضل إنتاج تلفزيوني في الشرق الأوسط لعام 2020

"الميراث" أحد المسلسلات السعودية التي حققت نجاحا كبيرا خلال الشهور الماضية، والذي ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما بالسعودية والخليج، وقد نال العمل خلال الساعات الماضية جائزة من قبل BroadcastPro 2020 Awards.

فوز مسلسل "الميراث" بجائزة أفضل إنتاج تليفزيوني في عام 2020

العميد على جابر مدير مجموعة شبكة "mbc" كشف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن إنجاز كبير حققته الدراما السعودية بعدما استطاع مسلسل "الميراث" الذي بدأ عرضه في شهر مارس 2020، أن يحقق جائزة أفضل إنتاج تليفزيوني في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020 والمقدمة من "ASBU BroadcastPro 2020 Awards"، وقد تواجد في حفل توزيع الجوائز الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري أحد منتجي العمل وقد تسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة.

لجنة متخصصة رشحت مسلسل "الميراث" للجائزة

"الميراث" حصل على جائزة أفضل إنتاج تليفزوني لعام 2020، بعد نجاح الكبير الذي حققه خلال العام الماضي، فالعمل الذي وصلت عدد حلقاته لأكثر من 242 حلقة، شارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، وقدم محتوى جديد ومختلف على مستوى الصورة والقصة للمشاهد العربي، وتعتبر جائزة ASBU BroadcastPro 2020 Awards مقدمة من كل من مؤسسة اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، و BroadcastPro ME، ويتم إختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم متخصصة تتمتع بمهارات فنية مختلفة وهي مشكلة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويتم اختيار الفائزين بالجوائزة بعملية شفافة بشكل تام.

معلومات عن المسلسل السعودي "الميراث"

"الميراث" هو ثمرة تعاون بين مجموعة من المؤسسات دوت الخليج Twofour 54، MBC STUDIOS، وImage Nation Abu Dhabi، وتدور قصة المسلسل حول حياة مجموعة من أفراد أسرة تترك لهم وصية الميراث التي من خلالها سيتم اكتشاف معادن بعض الأشخاص منهم، وكيف سيواجهون العديد من الأزمات التي تسيطر عليها الكراهية والحقد، وتصل مدة عرض الحلقة لما يقارب من 22 دقيقة ، ويعرض على قناة "mbc" و"شاهد"، وشارك في بطولته كل من تركي الكريديس، وبندر الخضير، وهند محمد، ورانا الشافعي، وعبد العزيز السكيرين، وكابتن ريما، وإيمان علي، وريم العلي، عبد الله القحطاني، مريم الغامدي، وغازي حمد، وزارا البلوشي، و محمد الحجي، كما قام بكاتبة المسلسل ورشة من الكتاب على رأسهم توني جوردن،ونور شيشكلي، وجيسكار لحود، وثائر العقل، ومازن طه، والعمل من إخراج كل من تامر بسيوني، وفؤاد سليمان، عبدالله الجنيني.