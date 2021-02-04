موعد عرض مسرحية "عملية تجميل" لـ ويزو وعلي ربيع ومصطفى خاطر .. بالصور

المسرحية الكوميدية "عملية تجميل" أحدث عروض مسرح مصر، تعرض غدا الجمعة، في إطار العروض الترفيهية الأسبوعية التي تقدمها قناة mbc مصر في سهرة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيان رسمي للقناة، فإن مسرحية "عملية تجميل"، تدور أحداثها في أجواء ساخرة داخل إحدي المحاكم أثناء نظر عدد من القضايا، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "عملية تجميل" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 5 فبراير2021 الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.