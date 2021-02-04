طرح البوستر الرسمي لفيلم محمد هنيدي الجديد "الإنس والنمس"

القاهرة ـ دوت الخليج الخميس,04 شباط (فبراير) 2021 - 14:21
كشف المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم "الإنس والنمس" عن البوستر الرسمي للفيلم والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.
الفيلم بطولة : محمد هنيدي و منه شلبي و صابرين و عمرو عبد الجليل و بيومي فؤاد و عارفه عبد الرسول و محمود حافظ و دنيا ماهر وشريف دسوقي و سيناريو وحوار شريف عرفة - كريم حسن بشير وقصة واخراج شريف عرفه .
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى بين الرعب والكوميديا وهو من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو وايه اتش ميديا ويتولى التوزيع الداخلي اتحاد الفنانين للسينما والفيديو أما التوزيع الخارجي لجميع انحاء العالم فهو لشركة إن ستارز ديجيتال.
فيما كان الإعلان الترويجي المبدئي للفيلم قد ت تداوله قبل أيام عبر منصات السوشيال ميديا.
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