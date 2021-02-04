فيديو إصابة الفنانة عبير أحمد بمرض نادر:"وصلت لمرحلة الشلل"

عبير أحمد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت كشفت عن تفاصيل إصابتها بمرض "الوهن العضلي" والذي فضلت خلال الفترة الماضية عدم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، لكنها عادت لتكشف بعض من المعلومات في لقائها مع برنامج "ع السيف" المعروض على قناة "atv" الكويتية.

عبير أحمد تكشف تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عبير أحمد تحدثت أثناء لقائها مع برنامج "ع السيف" عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي" وهو مرض نادر حسب ما أعلنت، وأكدت الفنانة المصرية أنها رفضت خلال الفترة الماضية الكشف عن مرضها لأنها لم ترغب في تقديم نفسها كضحية أمام الجمهور، كما أنها خشيت من فكرة أن يشمت البعض بها فقالت عبير أحمد: "في يوم وليلة أصبت بمرض نادر اسمه (الوهن العضلي)، لم أكن اعرف تفاصيل المرض في البداية، واكتشفت إصابتي به في ليلة عيد الفطر".

عبير أحمد أضافت: "لم أعلن عن تفاصيل إصابتي خلال الفترة الماضية لأسباب كثيرة، أولا أنني لا أحب أن أعيش دور الضحية أمام الناس، كما أنني أشعر أن جزء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد لا يهتم بهذه التفاصيل بينما قد يشمت البعض الآخر، بالإضافة أنني لم يكن لدي استعداد أن أكشف عن المرض، وكان همي الأكبر هو المتابعة مع الأطباء والعلاج منه لذلك كانت شكوتي إلى الله لأن أمري في يده".

عبير أحمد: "مرضي هدية من الله وأصبت بشلل بسبب أعراض المرض"

عبير أحمد أكدت أن المرض الذي أصيبت به تعتبره هدية من الله، وأنها لا ترغب في كسب تعاطف الجمهور فقالت: "هناك بعض من يتاجر بالمرض، لكن بالنسبة لي أنا لا أرغب في استعطاف الجمهور، فالمرض بالنسبة لي هدية من رب العالمين، ولا أعرف ما الذي يستفيد منه الجمهور إذا شاهدني وأنا أعاني مع مرضي".

عبير أحمد أوضحت كذلك أعراض مرض "الوهن العضلي" التي أصيبت بها فقالت: "بالنسبة لتفاصيل المرض هو يصيب الأعصاب، أما بالنسبة للأعراض فمنها انخفاض مستوى الرؤية، ولكونه مرض يتركز في الأعصاب فأي عصب في الجسم يعاني، فتفقد القدرة على البلع، والنطق وكان ذلك صعب جدا معي في البداية، فلم أكن قادرة على التحدث ولو لدقيقة، على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن ما يحدث معي، أما بالنسبة للحركة فقد وصلت لمرحلة الشلل وكان هناك من يساعدني من أجل أن أتحرك".

أحدث أعمال الفنانة عبير أحمد

"أبشر بالسعد" من الأعمال الدرامية التي انتهت من تصويرها الفنانة عبير أحمد خلال الفترة الماضية، ومقرر عرضها في شهر رمضان القادم، ويشاركها في بطولة المسلسل الفنانة مريم الصالح، وحسين المنصور، ونايف الراشد، كما تشارك الفنانة عبير أحمد في أكثر من عمل درامي خلال هذه الفترة منها مسلسل "وجب القضاء" مع كل من الفنان حسين المنصور، وفاطمة الحوسني، كما تشارك كذلك في بطولة مسلسل "الناموس" الذي لا يزال جاري تصويره خلال هذه الفترة.