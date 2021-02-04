بالأسود.. نور تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور فى الصورة بجاكيت جلد أسود وبنطلون جينز فى إطلالة عصرية.

ويترقب الجمهور العربى خلال أيام قليلة عرض واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتح الموسم الشتوى، وهو مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

وتراهن على "جمال الحريم" باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، حيث يدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، وتتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات وقت عرضه، وتؤكد أنها مفاجأة لجمهورها لن يتوقعها، خصوصا بعد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها، عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بلوك الشخصية التي تجسدها، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض على شاشات قنوات المتحدة قريبا.

والمسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.