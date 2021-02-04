نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا وباسل خياط يخوضان معا "حرب أهلية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للمرة الأولى يجتمع كلا من النجمه يسرا والنجم السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني ، حيث أنهم يخوضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل حرب أهلية(اسم مؤقت) ، انتاج شركة العدل جروب ، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا المنتج جمال العدل مع باسل خياط لينضم رسميا لفريق عمل المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ باسل تصوير أولى مشاهده بالعمل بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بعد غياب لما يقرب من ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية.

يشار إلى أن آخر مشاركة للفنان باسل خياط في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل الرحله والذي كان ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2018 ، مسلسل حرب أهليه (إسم مؤقت) تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ، وإنتاج شركة العدل جروب.