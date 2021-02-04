الجمهور يختار أغنية "فجأة افترقنا" ليُصورها تامر حسني كفيديو كليب

وكتب حسني: " نهاركم ابيض يا اغلى الناس سؤال ويهمني رأيكم جدًا لو هصور اغنيه من اغانيا الدراما الحزينه تفتكروا اصور ايه نفس النهايه فجأه إفترقنا قد الفراق بألف سلامه وهشوف ايه اكتر اغنيه حصل عليها اجماع ومش هصورها برضو قصدي وهصورها ان شاء الله ".

وحصلت أغنية"فجأه افترقنا" على أعلى نسبة من تصويت الجمهور، ومن المقرر أن يُصورها حسني، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

في سياق آخر بدأ النجم تامر حسني العمل على ألبومه الغنائي الجديد باستماعه إلى عدد كبير من الأغاني.

وطلب تامر، من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.