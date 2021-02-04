بودكاست «نوماً هنيئًا».. رحلة في عالم مليء بالقصص الخيالية من أجل نوم هانئ

القاهرة - محمد ابراهيم -

بمجرد ضغطة زر ستشعر أنك تركت خلفك العالم كما تعرفه ودخلت إلى عالم آخر خيالي من خلال القصص الخيالية التي تُسرد بصوت عذب وفي جو هادئ. ستستمع إلى قصص من عوالم خفية لم تطأها قدمك من قبل وسيسرح بها خيالك، فالقصص والروايات دائماً ما تستحوذ على شغف الإنسان خاصة إذا كانت مفعمة بالمؤثرات الصوتية وجو من الهدوء. هذا ما يقدمه للمستخدمين بودكاست «نومًا هنيئًا».

ويتميز البودكاست، الذي قامت بإنتاجه شبكة البودكاست الإقليمية الرائدة «فنيال للإعلام»، بقصص خيالية تساعد المستمعين على الاسترخاء لينعموا بنوم هنيء. في كل حلقة، يأخذ الراوي المستمع بهدوء في رحلة تتأرجح بين عالمي الخيال والواقع، بينما هو يصف المناطق المحيطة ويروي تفاصيل الرواية التي من شأنها أن تُشرك المستمع بما يكفي لأن يكون مستمعاً ولا تشده بالقدر الكافي لإبقائه مستيقظاً.

من جهته قال مارك أبو جودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لشركة «ديزر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "أحد الأسباب التي دفعتنا إلى إطلاق بودكاست «نومًا هنيئًا» هو معاناة الكثير من الأشخاص من الأرق منذ بدء انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 المتجدد وفرض الإغلاق في معظم الدول وعدم قدرتهم على النوم بسبب الضغوطات اليومية والقلق والتوتر. وقد عبروا عن ذلك عبر هاشتاج "cantsleep#"، الذي كان لاقى رواجاً على الإنترنت في فترات كثيرة. لذا قررنا إطلاق البودكاست الأول من نوعه في العالم العربي من أجل الأشخاص الذين يعانون من الأرق ولمساعدتهم في الحصول على قسط من النوم الهنيء."

وأضاف أبوجودة: «ستأخذك كل حلقة إلى رحلة خيالية في جميع أنحاء العالم العربي. وبهدف إرضاء المستخدمين من جميع أنحاء الدول العربية، ستكون الحلقات باللهجات المختلفة أيضاً من المصرية إلى السعودية والشامية

والخليجية».

وتعليقاً على الموضوع، قالت ليلى حماده، مؤسس شريك والرئيس التنفيذي في فنيال للإعلام: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع ديزر، لنكون السبّاقين في إنتاج هذا النوع من البودكاست في الشرق الأوسط. لذلك نسعى من خلال هذا التعاون في المساهمة لتخفيف الأرق الذي يشهده نسبة كبيرة من المستمعين بسبب نمط الحياة التي نعيشها بطرق حديثة ومبتكر ترتقي بعالم البودكاست الناطق باللغة العربية، ونتطلع إلى تقديم المزيد من التجارب الصوتية المميزة للشباب العربي في جميع أنحاء المنطقة"

هذا وتنتج منصة «ديزر» العالمية عدداً من البودكاست المتنوعة، منها الاجتماعي، والترفيهي والثقافي، ومن بينها أيضاً بودكاست "الجريمة"، الذي يناقش الدوافع الخفية لقصص أشهر المجرمين.