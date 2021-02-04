"استاذ تمثيل" من أفراح ابليس لإخراج رنا سماحة

القاهرة - محمد ابراهيم - اطلقت المطربة رنا سماحة اغنيتها الجديدة بعنوان "أستاذ تمثيل" وهي من كلمات احمد حسن راؤول والحان فخراني وتوزيع زيزو فاروق وفاجءت رنا جمهورها بإخراجها للكليب كأول عمل من إخراجها .

والجدير بالذكر ان "استاذ تمثيل" تم تسجيلها منذ عامين وكان المقرر طرحها بمسلسل افراح ابليس الذي تشارك رنا ببطولته ثم قررت رنا تأجيلها ونزولها قبل الألبوم ولكن العمل على الكليب والتحضيرات اضطرها لتأجيلها مرة أخرة لتطلقها منفردة.

ويذكر أن اخر اعمال رنا سماحة كانت اغنية "أوبا" وكانت من كلمات احمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.