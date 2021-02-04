نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني أمام جمال سليمان في "الطاووس" رمضان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مؤخرا كل من الفنانة القديرة هالة فاخر والفنان خالد عليش وعابد عناني، لينضموا إلى كتيبة أبطال مسلسل الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

ويعكف المخرج رؤوف عبد العزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووس" من بطولة النجم العربي جمال سليمان وعدد كبير من النجوم للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم بعد أن قطع شوطا كبيرا في العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.