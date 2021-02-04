دلال أبو آمنة تطلق رحلتها الروحانية "نور" وسط تفاعل عربي وعالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلة موسيقية روحانية أطلقتها الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة خلال الشهر الأول من العام الجديد، الذي استهلته باطلاق مقطوعات البومها الجديد "نور" عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.

و"نور" هو رحلة موسيقية في الشعر الصوفي تتجاوز مدتها الخمسين دقيقة متواصلة، وتضم 10 قصائد لكبار أئمة الشعراء الصوفية، الأوائل مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض، بألحان وتوزيعات حديثة وضعت خصيصا لهذا المشروع من ابداع الملحن والفنان السوري المغترب كنان أبو عفش، وبإشراف موسيقي للفنان الفلسطيني د. حنا خوري، وقد تم انتاجه بالتعاون مابين الفنانة دلال أبو آمنة ومؤسسة البستان في فلادلفيا.

وقالت دلال تعليقًا على طرح الألبوم، بأنه: "رحلة في أعماق النفس البشرية، ومع تقدم المقطوعات بدأت في التغلغل إلى أعماق الروح حتى اكتمال الرحلة وبلوغ منتهاها.. فتبدأ الرحلة مع المقطوعة الأولى والتي تضم قصيدة "تعال" لجلال الدين الرومي، وقصيدة "ته دلالا" لابن الفارض، وكأنها دعوة للمستمع لدخول "غرفة الاستقبال"، ثم تأتي المقطوعة الثانية والتي تبدأ بالتعريف على خبايا هذا "الروح" من خلال قصيدة "منتشيا بأنغامك" للرومي وقصيدة "والله ما طلعت شمس" للحلاج، و"يا سروري" لرابعة العدوية.

ومن ثم تتغلغل دلال مع المستمع اكثر في عمق الروح والنفس لتتشارك مع المستمع تجربة ألم الفراق والانفصال عن المعشوق في المقطوعة الثالثة بقصيدة "أنصت إلى الناي" للرومي، وقصيدة "عندما لاح" لابن العربي، لتنتقل بعدها إلى حالة العشق اللامتناهي والغير مشروط في المقطوعة الرابعة بقصيدو "دين الحب"لابن العربي و"عرفت الهوى" لرابعة العدوية، إلى أن تصل إلى المقطوعة الأخيرة، التي توصل بها المستمع إلى صومعة النفس الخاصة وبها يكون التسليم الأزلي بالله وبالنور الكوني الذي يربط ارواحنا به، في قصيدة "الفؤاد المعذب" من التراث الصوفي و"لبيك" للحلاج .

وحظى الألبوم على تفاعل كبير من الجمهور العربي والعالمي على منصات التواصل الإجتماعي، الذي اهتم بالولوج إلى تلك الرحلة الروحانية والإستماع إليها ومتابعتها حتى منتهاها .

وكان قد أطلق الألبوم للمرة الأولى في فلسطين في شباط 2020، بعد ان سبق تقديمه في ولاية فلادلفيا في امريكا بالتعاون مع مؤسسة البستان، كما تم تقديمه في كندا بحضور جمهور كبير بالتعاون مع الاوركسترا العربية الكندية، كما وتم تقديمه في العاصمة الفرنسية باريس من خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

جدير بالذكر أن دلال أبو آمنة هي فنانة فلسطينية من مدينة الناصرة، إضافة إلى كونها فنانة تتميز باداء الطرب القديم والتراث الفلسطيني هي ايضا دكتورة باحثة في علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب، وقد طافت دلال معظم دول العالم بحفلاتها ومشاريعها الغنائية التي يأتي مشروع "يا ستي" على رأسها، وهو المشروع الغنائي الذي يعمل على استعادة الجلسات النسائية الفلسطينية قديمًا ويعيد تقديم الأغاني التراثية بمشاركة الجدات الفلسطينيات اللواتي تتجاوز أعمارهن الـ 70 عاما، وقد حقق المشروع نجاح منقطع النظير وصل لإقامة أكثر من 100 حفل فني في فلسطين ومجموعة من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة تتخطى الـ 150 امرأة في حفلات المشروع واللواتي ينقسمن إلى نساء من الشتات الفلسطيني إضافة إلى نساء عربيات والجالية العربية في المدن الأجنبية.

كما قدمت دلال في مشوارها الفني ألبومين غنائيين بالإضافة لألبوم "نور" وهما "عن بلدي" وألبوم "يا ستي"، إضافة إلى عدد كبير من الأغاني الخاصة .