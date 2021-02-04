هنا الزاهد فى صورة جديدة مع النسناس من كواليس "حلوة الدنيا سكر"

حيث كشفت هنا الزاهد عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا السكر"، وظهرت في الصورة مرتدية نظارة وبجوارها النسناس، علقت عليها قائلة: "ساندى مع صديقها المفضل بودى.. مسلسل حلوة الدنيا سكر قريبا".

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.