فيديو.. وائل جسار يطرح كليب "ولا في الاحلام" عبر يوتيوب

أغنية "ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطقوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، وإنتاج "لايف ستايل استوديوز"، وتم تصوير الكليب في لبنان، من إخراج فادي حداد.

كلمات الأغنية

"وإيه فيكي ما ينحبش، ومين شافك ولا حسش

وقع في ثواني، حن ومال، دا فى عنيكى باتوه واسرح

ولو بصت لي يوم بفرح، تهون احزاني، كده في الحال

ودى عايزه سؤال، ياللي جمالك ولا في الأحلام

ولا أي كلام، بالنسبالك ممكن يتقا، بقا دا اسمه كلام

قبل معادك واقفه الايام، انا دوبت حرام، ليه فى بعادك مش قادر انام

دا فى جبينك جناين ورد، بناديلك ونفسى ف رد

مفيش فايده، بعيش فى جراح، دا من غيرك بعيش محبط

غريق نفسه يطول الشط، ولا بيهدا، ولا بيرتاح

ودى عايزه سؤال، ياللي جمالك ولا في الأحلام

ولا أى كلام، بالنسبالك ممكن يتقال، بقا دا اسمه كلام"

في سياق منفصل، كان وائل جسار شارك في تحدي أغنية "محسود"، الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب منذ أسابيع عدة، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية وطلب من الجميع المشاركة في التحدس، وأشاد الهضبة بغناء جسار، وأعاد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" وهو يغني على العود، قائلًا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

وشارك وائل جسار، بالغناء في فيلم "توأم روحي" الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

وكانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي، ومن إخراج فادى حداد.