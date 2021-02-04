بـ فستان حمالات.. أحدث صورة لـ سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلاف فواخرجي في الصورة جالسة علي أريكة، وترتدي فستان حمالات مكشوف الكتفين قصير باللون الأسود ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب ناعم بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة باللون الفضي.

وعلقت سلاف علي الصورة كاتبة: " اللون الأسود حالك ومظلم ‏‎لكنه يأخذ إليه كل الضوء الذي أمامه

ليعيده بريقا ًدافئًا ، تماما كقلوبنا التي تأخذ نصيبها من الظلام وترسله حبًا وعطاءً ... ونور"

جدير بالذكر ان سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال.

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.