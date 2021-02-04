تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

الزواج في حياة الفنانين له أهمية خاصة ومن ضمن الذين تزوجوا أكثر من مرة الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم الذي تزوج ثلاث مرات وكانت زيجته الأولى من حنان الديب كريمة المحامي الكبير فريد الديب والذي استمر زواجهما مايقرب من أربعة عشر عاما وأنجبا خلالها ابنتيه والزيجة الثانية كانت من أمنية الطوخي ولم يستمر زواجهما أكثر من عام ونصف والزوجة الثالثة هي رنا علي التي يحتفل معها هذه الأيام بعيد زواجهما الثاني.



بسؤال الفنان تامر عبد المنعم حول اهمية الزواج لدي الفنان خاصة وانه تزوج ثلاث مرات اجاب تامر عبد المنعم : المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن للرجل الاستغناء عنها في ادق تفاصيل حياته ولا تنسي اننا في مجتمع شرقي والدين يحرم علينا العلاقات بدون زواج.



بسؤاله عن كثرة زيجاته اجاب : انا لم اجمع بين زوجتين ومن الطبيعي انني حينما أطلق واحب أتزوج.



اطول زيجاتك فترة معك كانت ام بناتك هل تعتقد ان زوجتك الحالية رنا علي ستحطم الرقم القياسي ؟ نعم اظن ذلك فزوجتي الحالية شديدة الذكاء واستطاعت احتوائي وتفهمني من مجرد نظرة عين بالاضافة إلى انها برج الميزان مثلي وهذه نقطة جيدة.

هل زوجتك تعمل ؟



كانت ولكن بعد زواجنا رفضت عملها وهي استقالت وتركت كل شئ للتفرغ لي ولابنتيها.



سألنا الفنان تامر عبدالمنعم هل تزوج بالفعل من الإعلامية عائشة الدوري ؟



ضحك في خبث واجاب فترة قصيرة وان كان هناك قصة حب بيننا كبيرة.



وماذا عن خطبتك للنجمة زينة ؟



ابتسم وقال بالفعل تمت خطبتنا بعد عامين من الحب للأسف زينة حادة الذكاء وقفشتني وانفصلنا.



وذكر موقفا لأول مرة ان زينة كانت بطلة فيلم مذكرات مراهقة وانا روحت مكتب ايناس الدغيدي واتخانقت وخيرتها بيني وبين الفيلم واختارتني فجابوا هند صبري ومافيش شهرين قفشتني وسبنا بعض.



ماذا تقول للسيدة رنا علي زوجتك في عيد زواجكما الثاني ؟



اقول لها الله يعينك علي عشرتي فانا اعلم انني احيانا اكون كالمجانين واقول لها بحبك وكل سنة وانتي منورة حياتي.