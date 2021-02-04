شوق الفنان محمد امام ابن الفنان عادل امام ، جمهوره باحدث مسلسل النمر الذي سيعرض في رمضان القادم.
ونشر محمد امام صورة من كواليس مسلسل النمر ، عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا : " ماشاءالله كلكوا عاوزين تبلغوا عن #النمر و تاخدوا المليون جنيه .. امال لو عرفتوا ان المكافأة وصلت دلوقتي لخمسة ٥ مليون .. هتعملوا ايه !؟ " .
يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكافأة وصلت لـ 5 ملايين.. محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس النمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.