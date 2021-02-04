كارمن سليمان تكشف لـ"دوت الخليج الفني" توقعاتها لمبارة الأهلي والدحيل القطري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة كارمن سليمان ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قالت كارمن :" أتمنى التوفيق والفوز للنادي الأهلي اليوم على فريق الدحيل القطري" .

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.