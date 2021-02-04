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بهاء سلطان ينتهي من تسجيل "رامي الحمول" ويستعد لـ"ليالي طويلة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.

وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى  اليوم الخميس من تسجيل أغنية "رامي الحمول"،  بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.

وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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